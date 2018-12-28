Путин подписал закон, позволяющий смещать парламентариев с должности за конфликт интересов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении постов депутатов и сенаторов за конфликт интересов.
Закон, позволяющий смещать депутатов и сенаторов с должности, если они не приняли меры по снятию конфликта интересов, был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 21 декабря этого года.
Соответствующие изменения и дополнения внесены в федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".
До этого законодательство уже обязывало депутатов и сенаторов сообщать в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера "о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Однако до последнего времени не была установлена ответственность за неисполнение этого требования.
Принятый депутатами закон вводит новые меры ответственности - предупреждение и освобождение от руководящей или иной должности в Совете Федерации и Госдуме без прекращения полномочий парламентария.
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