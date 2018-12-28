Глава МИД Иордании намерен обсудить с Лавровым сирийское урегулирование и вопросы безопасности

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил, что намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым политическое урегулирование ситуации в Сирии и вопросы безопасности.
"Сегодняшняя встреча предоставит нам возможность поговорить о том, какие шаги мы можем принимать вместе, продолжить координацию по вопросам политического урегулирования в Сирии и вопросам обеспечения безопасности в этой стране", - сказал А.ас-Сафади в начале переговоров с С.Лавровым.
"Безусловно обсудим палестинскую проблему и ее решение на основе двугосударственного принципа", - добавил иорданский дипломат.
По словам министра, Иордания рассматривает Россию в качестве основного партнера в области установления мира и стабильности, "а также в области решения региональных проблем".
Со своей стороны С.Лавров также заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии.
"Особенно надеемся рассмотреть ситуацию в Ближневосточном регионе. Речь идет о сирийском урегулировании, роли Иордании, которую мы очень ценим", - сказал глава МИД РФ.
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