Президент Азербайджана принял главу МВД Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку главу МВД Турции Сулеймана Сойлу, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»