В Испанию прибыло судно активистов с 300 нелегалами на борту

В пятницу в испанский порт Кринавис близ Гибралтарского пролива прибыло судно, на борту которого находятся 310 спасенных в Средиземном море нелегальных иммигрантов, сообщают западные СМИ.
Неделю назад судно, принадлежащее активистам фонда Proactiva Open Arms, подобрало группу иммигрантов в районе побережья Ливии.
Все иммигранты пройдут идентификацию у полиции прежде, чем их распределят по лагерям беженцев.
При этом в Мадриде ранее заявляли, что Ливия, Тунис и Франция не ответили на просьбу экипажа судна принять нелегалов.
Ранее в европейских странах уже бывали случаи отказа принимать суда с мигрантами.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»