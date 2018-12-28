В Испанию прибыло судно активистов с 300 нелегалами на борту

В пятницу в испанский порт Кринавис близ Гибралтарского пролива прибыло судно, на борту которого находятся 310 спасенных в Средиземном море нелегальных иммигрантов, сообщают западные СМИ.

Неделю назад судно, принадлежащее активистам фонда Proactiva Open Arms, подобрало группу иммигрантов в районе побережья Ливии.

Все иммигранты пройдут идентификацию у полиции прежде, чем их распределят по лагерям беженцев.

При этом в Мадриде ранее заявляли, что Ливия, Тунис и Франция не ответили на просьбу экипажа судна принять нелегалов.

Ранее в европейских странах уже бывали случаи отказа принимать суда с мигрантами.