ЦБ Азербайджана сформирует «альтернативный якорь» денежно-кредитной политики

Центральный банк Азербайджана планирует в рамках перехода на режим таргетированной инфляции усилить работу по созданию альтернативного якоря денежно-кредитной политики.

«В рамках перехода на режим таргетированной инфляции планируется усилить деятельность ЦБ по созданию альтернативного якоря денежной политики, в качестве которого могут выступить краткосрочные проценты на межбанковском рынке. Для этого необходимо продолжить активизацию денежного рынка, в частности, углубление рынка ценных бумаг», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.

В заявлении отмечается, что режим таргетированной инфляции является оптимальным для поддержания стабильности цен и низкой инфляции. Поэтому ЦБ выделяет ряд условий, необходимых для перехода.

«Нынешнее состояние необходимых условий для эффективной реализации режима таргетирования инфляции требует поэтапного перехода к нему. Для этого, кроме создания альтернативного якоря, требуется также расширение цифровых платежей и ряд структурно-институциональных реформ», - отмечается в заявлении ЦБ.

А.Мамедов