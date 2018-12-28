ЦБ Азербайджана сформирует «альтернативный якорь» денежно-кредитной политики

Центральный банк Азербайджана планирует в рамках перехода на режим таргетированной инфляции усилить работу по созданию альтернативного якоря денежно-кредитной политики.
«В рамках перехода на режим таргетированной инфляции планируется усилить деятельность ЦБ по созданию альтернативного якоря денежной политики, в качестве которого могут выступить краткосрочные проценты на межбанковском рынке. Для этого необходимо продолжить активизацию денежного рынка, в частности, углубление рынка ценных бумаг», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.
В заявлении отмечается, что режим таргетированной инфляции является оптимальным для поддержания стабильности цен и низкой инфляции. Поэтому ЦБ выделяет ряд условий, необходимых для перехода.
«Нынешнее состояние необходимых условий для эффективной реализации режима таргетирования инфляции требует поэтапного перехода к нему. Для этого, кроме создания альтернативного якоря, требуется также расширение цифровых платежей и ряд структурно-институциональных реформ», - отмечается в заявлении ЦБ.
А.Мамедов
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