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Бизнес и законодательство 28.12.2018 12:06

Центр поддержки экспорта содействовал в 2018 году экспорту из Азербайджана товаров на $150 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение 2018 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $149,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Наибольший объем экспортных операций по принципу «Единого окна» пришлись на май и июнь 2018 года. В мае было экспортировано товаров на $22,5 млн, в июне - $20,4 млн. Наименьший объем экспорта зафиксирован в марте – $5,2 млн.

В декабре данный показатель составил $11 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕДИНОЕ/ОКНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]