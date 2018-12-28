Центр поддержки экспорта содействовал в 2018 году экспорту из Азербайджана товаров на $150 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение 2018 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $149,8 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Наибольший объем экспортных операций по принципу «Единого окна» пришлись на май и июнь 2018 года. В мае было экспортировано товаров на $22,5 млн, в июне - $20,4 млн. Наименьший объем экспорта зафиксирован в марте – $5,2 млн.

В декабре данный показатель составил $11 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков