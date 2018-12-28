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СНГ 28.12.2018 13:48

Путин подписал закон об изоляции в тюрьмах осужденных за терроризм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изолированном содержании осужденных террористов в местах заключения.

Документ размещен в пятницу на портале правовой информации.

Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ на минувшей неделе были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Предполагается, что изоляция террористов помешает им распространять экстремистскую идеологию и вербовать других осужденных в тюрьмах.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников пояснял, что в целях разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек законом предписывается наделить ФСИН правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ТЮРЬМЫ, ИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]