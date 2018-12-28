Путин подписал закон об изоляции в тюрьмах осужденных за терроризм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изолированном содержании осужденных террористов в местах заключения.

Документ размещен в пятницу на портале правовой информации.

Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ на минувшей неделе были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Предполагается, что изоляция террористов помешает им распространять экстремистскую идеологию и вербовать других осужденных в тюрьмах.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников пояснял, что в целях разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек законом предписывается наделить ФСИН правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида.