ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 3 января привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 3 января 2018 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«ЦБА 3 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 11 дней», - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,76%-9,74%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»