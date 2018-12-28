10 основных событий в финансово-экономической сфере

Финансово-экономическая сфера Азербайджана в 2018 году оставалась стабильной и ситуация, в целом, была спокойной. Однако, в данном секторе произошло ряд интересных событий – реформы в налоговом законодательстве, расширение внешнеэкономических связей и т.д. Также не обошлось и без эксцессов.

Агентство «Интерфакс-Азербайджан» решило представить вашему вниманию Топ-10 важнейших событий, которые произошли в уходящем году в финансово-экономической сфере Азербайджана.

1.Значительные реформы в налоговом законодательстве

Для бизнеса и для граждан самым важным и запоминающимся событием стало принятие поправок в Налоговом кодексе, которые предусматривают серьезное изменение системы налогообложения. Бесспорно, самым крупным и важным новшеством в законодательстве стали льготы по подоходному налогу для работающих в негосударственном и ненефтяном секторах. Кроме этого, согласно поправкам в Кодексе, правительство Азербайджана предоставит долгосрочные налоговые льготы для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (МСП).

Поправки в кодекс также коснулись и упрощенного налога, по которому предусмотрены как льготы, так и ограничения (более подробно можно ознакомиться в специальном обзоре по ссылке с http://interfax.az/view/753122).

В целом, налоговое ведомство намерено открыть новую страницу взаимоотношений с налогоплательщиками, создать для них возможности работать прозрачно. Идея хорошая, но она требует взаимного интереса и поиска компромисса. Поправки в кодекс частично открывают дорогу к этому диалогу, но до полного взаимопонимания еще далеко.

2.Июльский блэкаут

В ночь на 3 июля произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. Под утро энергоснабжение было восстановлено, но в вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к ней на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся. К такому заключению пришла специальная Госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, во главе с первым вице-премьером Ягубом Эюбовым.

В результате в отставку был отправлен глава ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев.

В целом, июльский блэкаут показал определенные проблемы в системе энергоснабжения Азербайджана. Согласно данным ОАО «Азерэнержи» в сентябре-ноябре 2018 года энергетический оператор восстановил 210 МВт генерирующих мощностей энергосистемы Азербайджана.

В дальнейшем президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд распоряжений, согласно которым на восстановление энергосистемы Азербайджана «Азерэнержи» уже получило 140 млн манатов. Вероятнее всего, Азерэнержи в 2019 году продолжит получать значительные средства на эти цели, так как проблема реабилитации энергосистемы рассчитана на три года.

3.Центробанк взялся за учетную ставку

В 2017 году Центральный банк так и не нашел возможности снизить учетную ставку, так как прошлый год запомнился ростом инфляции, которая составила 13%. Однако, в начале 2018 года ситуация изменилась, темпы инфляции стали замедляться. В результате в текущем году Центробанк 4 раза снизил учетную ставку: в феврале с 15% до 13%, с 13% до 11% в апреле, с 11% до 10% - в июне и с 10% - до 9,75% - в октябре.

В 2019 году Центробанк планирует 8 раз обсуждать вопрос пересмотра учетной ставки. Но, скорее всего, такого резкого снижения учетной ставки, как в текущем году, вряд ли стоит ожидать, так как инфляционные ожидания остаются стабильными.

4.Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник «Azerspace-2»

Спутник Azerspace-2 был запущен в ночь на 26 сентября и стал третьим спутником, который Азербайджан запустил на орбиту за последние 5,5 лет.

Спутник будет эксплуатироваться 20 лет и коммерческие доходы от его эксплуатации составят $400 млн. Начало коммерческой эксплуатации спутника запланировано на первый квартал 2019 года. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».

5.Стратегия управления госдолгом

В январе текущего года на заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству ужесточить политику внешних заимствований и добиться сокращения внешнего долга. В августе глава государства утвердил «Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом», согласно которой к 2026 году внешний долг Азербайджана планируется сократить до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

Согласно стратегии, правительство Азербайджана планирует в 2018-2025гг осуществить внешних заимствований на общую сумму $2,075 млрд. В частности, в этот период планируется привлечь кредитные ресурсы на общую сумму $500 млн от Азиатского банка развития (АБР) на проведение различных экономических реформ. Еще $325 млн планируется привлечь на оздоровление деятельности ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и на строительство железной дороги Баку-Ялама (граница с Россией).

Помимо этого, Азербайджан намерен привлечь $1 млрд 250 млн от размещения евробондов.

6.Парламент принял поправки в госбюджет на 2018 год

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 29 июня принял поправки в госбюджет на 2018 год, предусматривающие увеличение доходов и расходов.

Одним из факторов внесения изменений в госбюджете стали высокие цены на нефть, в результате цена на нефть, заложенная в госбюджете на 2018 год, была увеличена до $55 за баррель (ранее $45).

Поправки привели к увеличению доходной части госбюджета на 2 млрд 22 млн манатов или на 10% - до 22 млрд 149 млн манатов. Расходная часть госбюджета была увеличена на 2 млрд 53 млн манатов или на 9,8% - до 23 млрд 100 млн манатов.

Дефицит госбюджета составил 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

7.Конец двоевластия в финансовом регуляторе

В октябре президент Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), положив конец фактическому двоевластию в руководстве финрегулятора и консолидировав управление в руках правления (ранее органами управления MBNP являлись Совет директоров и правление).

Согласно новому уставу, правление палаты будет состоять из пяти человек, которые назначаются со стороны президента страны: председателя, двух заместителей председателя и двух членов (в настоящее время из 9 человек). При этом снимаются все ограничения на срок действия полномочий членов правления палаты (ранее члены правления назначались на 5 лет), а сами полномочия членов палаты значительно расширяются.

8.В Азербайджане открылся ряд крупных промышленных предприятий

29 марта в Нефтчале начал работу автомобильный завод «Азермаш». Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Автомобилестроительный завод расположен в Нефтчалинском промышленном квартале на юго-востоке Азербайджана. Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

На 2018 год план производства составляет 1,5 тыс. единиц автомобилей, в 2019 году - 3 тыс., а в 2020 году - 5 тыс. На заводе производится две модели - «Khazar» LD и «Khazar» D. Стоимость автомобиля «Khazar» LD состаляет 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов. Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Одной из стратегических целей завода является организация экспорта автомобилей. Для этого, автомобили были показаны на автосалоне в Москве. Однако, экспертное сообщество расходится во мнении насколько эти автомобили будут интересы потребителям за рубежом. В Азербайджане пока эти автомобили, в основном приобретают, госструктуры и ведомства.

Кроме этого, в текущем году начали работу ряд предприятий на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Среди них табачная фабрика Tabaterra (инвестиции составили $48 млн). На предприятии будет производиться 11 млрд сигарет в год, что позволит покрывать 80% внутреннего спроса в Азербайджане.

Кроме этого, в СХПП заработал завод по производству строительных смесей (инвестиции $3,5 млн)

На территории СХПП в 2019 году будут введены в эксплуатацию еще 4 новых предприятия. Это предприятие по производству мешков для промышленного использования компании «SumPlast», производство стеклолистов методом термоформации компании «AzerFloat», предприятие по переработке информации «Nexsus Labs» и предприятие «Азерхалча» по производству чистой шерсти (натуральной - ИФ) и шерстяных нитей.

В настоящее время статус резидентов парка имеют 18 компаний, на территории парка уже действуют 9 предприятий. До сих пор резидентами парка вложено инвестиций в предприятия в размере $2,2 млрд, в последующие годы их объем будет доведен до около $3 млрд

9.Ужесточение регулирования в страховом секторе

Усилив рычаги управления и поддержки банковского сектора, финрегулятор обратил свое внимание и на страховой рынок. В течение года были приняты несколько решений, ужесточающих надзор над страховыми агентами, началась подготовка дорожной карты страхового рынка, но, безусловно, самым важным решением стало принятие парламентом в декабре поправок в закон «О страховой деятельности», предусматривающих порядок внедрения временного администрирования в страховых компаниях. Отметим, что в 2016 году Палата уже приняла аналогичные поправки и в банковском секторе.

Данными изменением Палата фактически увеличила рычаги давления на страховые компании. Поэтому в следующем году стоит ожидать ухода с рынка ряда мелких СК, чья доля на рынке очень низкая. В целом, сегодня страховой сектор находится в определенной стагнации. Да, имеется рост премий и достаточно значительный, но страховым компаниям в полной мере не удается войти в доверие населению. Поэтому много разговоров ведется о появлении на рынке новых видов обязательного страхования. Кроме этого, на страховом рынке имеет место сильное расслоение между страховыми компаниями: на 8 лидеров рынка приходится более 85% премий и такой же показатель по выплатам.

Из плюсов на страховом рынке в текущем году можно отметить оживление деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана, которую возглавил Мустафа Аббасбейли. Назначение дало второе дыхание работе ассоциации, которая фактически бездействовала на протяжении двух последних лет. В течение года АСА выступила с рядом интересных и важных для сектора предложений, среди которых внедрение института медиации (досудебного решения споров), обязательного страхования врачебной ответственности, обязательное страхование туристов и другие. В следующем году в управлении АСА ожидаются изменения. Так, будет сформирован Наблюдательный совет в составе руководителей страховых компаний, являющихся членами ассоциации, каждый из которых возглавит ASA сроком на один год.Кроме этого, ожидается, что в конце 2018 года Аббасбейли покинет свой пост. Поэтому, в следующем году Ассоциация вновь может впасть в спячку.

10.Азербайджан расширяет сеть Торговых домов, формирует сеть Винных домов

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве. Тем самым, Минэкономики создало мост для наших предпринимателей, которые хотят экспортировать свою продукцию на рынки стран Евросюза.

В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в ОАЭ, Казахстане, Китае, России. В целом, в следующем году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.

Одновременно с открытием Торговых домов, Минэкономики начало создавать Винные дома за рубежом. Первые два таких дома открылись в Китае – в Урумчи и Шанхае. Два «Винных дома» планируется открыть в Москве в 2019 году, на следующем этапе планируется открытие винных домов в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Сегодня Россия и Китай – основные рынки сбыта винной продукции, производимой в Азербайджане.