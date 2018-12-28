Банки в Азербайджане в январе-ноябре увеличили активы на 7%, капитализацию – на 14,5% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2018 года составляют 29 млрд 827,2 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-ноябрь 2018 года активы банков увеличились на 6,8%.
Кредитный портфель банков на конец ноября составляет 12 млрд 172,1 млн манатов (рост в январе-ноябре 2018 года на 7,4% - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября 2018 года составляет 4 млрд 247,5 млн манатов (рост на 14,5%).
Обязательства банков на начало декабря 2018 года составляют 25 млрд 579,7 млн манатов (рост на 5,6%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 403,1 млн манатов (спад на 20,6%).
На 30 ноября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец ноября 2018 года банки имеют 508 филиалов и 141 отделение.
В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 321 человек (рост за 11 месяцев на 7,1%).
А.Мамедов
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Путин и постоянные члены СБ РФ дали позитивную оценку расширению контроля сирийской армией над территорией страны
В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск - СМИ
Парламент Британии сможет одобрить сделку по Brexit, если план по ирландской границе будет временным - глава МИД
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»