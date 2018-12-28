Банки в Азербайджане в январе-ноябре увеличили активы на 7%, капитализацию – на 14,5% - регулятор

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2018 года составляют 29 млрд 827,2 млн. манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2018 года активы банков в Азербайджане составляли 27 млрд 921 млн манатов. Таким образом, за январь-ноябрь 2018 года активы банков увеличились на 6,8%.

Кредитный портфель банков на конец ноября составляет 12 млрд 172,1 млн манатов (рост в январе-ноябре 2018 года на 7,4% - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября 2018 года составляет 4 млрд 247,5 млн манатов (рост на 14,5%).

Обязательства банков на начало декабря 2018 года составляют 25 млрд 579,7 млн манатов (рост на 5,6%). В том числе обязательства перед Центральным банком составили 403,1 млн манатов (спад на 20,6%).

На 30 ноября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 30 банков, в том числе в 15 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец ноября 2018 года банки имеют 508 филиалов и 141 отделение.

В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. 321 человек (рост за 11 месяцев на 7,1%).

А.Мамедов