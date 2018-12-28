Курды призывают власти в Дамаске защитить от Турции оставляемые ими районы в Сирии, включая Манбидж

Курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) в пятницу распространили заявление с призывом к сирийским официальным властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции.
"Мы приглашаем войска сирийского правительства установить контроль над районами, из которых уходят наши силы, особенно Манбидж, и защитить эти районы от турецкого вторжения", - приводит выдержки из заявления YPG межарабский портал "Аль-Масдар".
В заявлении говорится, что в связи с угрозами Турции начать новую операцию в Сирии курдское командование намерено отвести силы от Манбиджа и сконцентрироваться на борьбе с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) к востоку от реки Евфрат и в других районах Сирии.
Ранее в декабре президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Однако региональные СМИ отмечали, что американские войска в Сирии играли роль преграды между курдским ополчением и Турцией, которая угрожала начать новую операцию против курдов.
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