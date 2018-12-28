Украина заинтересована в поиске авторитетного партнера для управления ГТС - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о заинтересованности украинской стороны в поиске сильного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).

"Мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы - в обеспечении объемов транспортировки, потому мы заинтересованы в совместном управлении", - добавил глава Украинского правительства.