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СНГ 28.12.2018 14:46

Украина заинтересована в поиске авторитетного партнера для управления ГТС - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о заинтересованности украинской стороны в поиске сильного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).

"Мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы - в обеспечении объемов транспортировки, потому мы заинтересованы в совместном управлении", - добавил глава Украинского правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ГТС, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]