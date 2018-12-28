Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

СНГ 28.12.2018 15:02

Лавров раскритиковал отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев

Отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев в эту страну контрпродуктивен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отказ Запада на данном этапе делать то же самое - помогать сирийцам восстанавливать нормальные условия жизни на всей территории страны, что позволило бы возвращаться беженцам спокойно и уверенно. Считаю такой отказ контрпродуктивным и противоречащий нормам международного права и правам человека", - сказал он по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Мы выступаем за то, чтобы беженцы могли вернуться в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая обеспечения безопасности, имущественных прав, включая обеспечения достойных условий в тех местах, куда они будут возвращаться", - отметил министр.

С.Лавров отметил, что Россия "уже помогла сирийскому правительству создать нормальные условия жизни, включая обеспечение водой, электричеством, условиями для обучения детей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЗАПАД, ЛАВРОВ


Похожие новости


В Сирию почти каждый день возвращается более тысячи беженцев из Ливана и Иордании - МИД РФ Путин согласился с Трампом относительно того, что в Сирии по ИГИЛ нанесен серьезный удар Путин считает вывод войск США из Сирии возможным, хотя пока признаков вывода не видно Глава МИД Турции не видит в ситуации в Идлибе ничего экстраординарного США не ведут "опасную игру" в районе Евфрата в Сирии - госдеп Спецпредставитель президента РФ по Сирии встретился с замглавы МИД Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]