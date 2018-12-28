Лавров раскритиковал отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев

Отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев в эту страну контрпродуктивен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отказ Запада на данном этапе делать то же самое - помогать сирийцам восстанавливать нормальные условия жизни на всей территории страны, что позволило бы возвращаться беженцам спокойно и уверенно. Считаю такой отказ контрпродуктивным и противоречащий нормам международного права и правам человека", - сказал он по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
"Мы выступаем за то, чтобы беженцы могли вернуться в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая обеспечения безопасности, имущественных прав, включая обеспечения достойных условий в тех местах, куда они будут возвращаться", - отметил министр.
С.Лавров отметил, что Россия "уже помогла сирийскому правительству создать нормальные условия жизни, включая обеспечение водой, электричеством, условиями для обучения детей".
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