Лавров раскритиковал отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев

Отказ Запада помогать восстановлению Сирии и возвращению беженцев в эту страну контрпродуктивен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отказ Запада на данном этапе делать то же самое - помогать сирийцам восстанавливать нормальные условия жизни на всей территории страны, что позволило бы возвращаться беженцам спокойно и уверенно. Считаю такой отказ контрпродуктивным и противоречащий нормам международного права и правам человека", - сказал он по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Мы выступаем за то, чтобы беженцы могли вернуться в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая обеспечения безопасности, имущественных прав, включая обеспечения достойных условий в тех местах, куда они будут возвращаться", - отметил министр.

С.Лавров отметил, что Россия "уже помогла сирийскому правительству создать нормальные условия жизни, включая обеспечение водой, электричеством, условиями для обучения детей".