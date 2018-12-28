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Дальнее зарубежье 28.12.2018 15:15

Командование сирийской армии объявило о вступлении в Манбидж - СМИ

Командование армии Сирии в пятницу объявило о том, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сирийское телевидение.

Военные подняли флаг Сирии над городом, отмечают западные СМИ.

Ранее в пятницу курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) обнародовали заявление с призывом к сирийским властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции. В частности, в заявлении речь шла о Манбидже.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, МАНБИДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]