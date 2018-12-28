Банковские вклады населения в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 6% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 ноября 2018 года составляют 7 млрд 989,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года банковские вклады населения увеличились на 5,9%.
В структуре банковских вкладов населения на 30 ноября срочные вклады составили 5 млрд 452,6 млн манатов (рост в январе-ноябре на 5,1% - ИФ), до востребования - 2 млрд 537,3 млн манатов (рост на 7,7%).
На конец ноября 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 10 млрд 581,3 млн манатов (рост в январе-ноябре на 13,1%).
В целом, на 30 ноября 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 571,2 млн манатов (рост на 9,9%).
А.Мамедов
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