Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Финансы 28.12.2018 13:42

Банковские вклады населения в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 6% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 ноября 2018 года составляют 7 млрд 989,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года банковские вклады населения увеличились на 5,9%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 ноября срочные вклады составили 5 млрд 452,6 млн манатов (рост в январе-ноябре на 5,1% - ИФ), до востребования - 2 млрд 537,3 млн манатов (рост на 7,7%).

На конец ноября 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 10 млрд 581,3 млн манатов (рост в январе-ноябре на 13,1%).

В целом, на 30 ноября 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 18 млрд 571,2 млн манатов (рост на 9,9%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


Похожие новости


Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 10 месяцев снизилась до 63,5% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 9 месяцев снизилась до 62,5% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 8 месяцев снизилась до 63% - ЦБ Банковские вклады населения в Азербайджане за 8 месяцев увеличились на 5% - регулятор Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане по итогам 7 месяцев снизилась до 62,3% - ЦБ Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане по итогам I полугодия снизилась до 62,4% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]