Санкции Киева не должны коснуться работающих на Украине обычных россиян - премьер Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что украинские санкции должны блокировать финансовую поддержку российской экономики, но не касаться работающих на Украине граждан РФ.
"Санкции налагаются на конкретных субъектов, имеющих те или иные признаки взаимодействия с российским режимом. И поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине, и нет никаких взаимоотношений с российским государством, и платит здесь налоги, я не думаю, что такой человек может быть в зоне риска", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам премьера, суть санкций - это блокировка финансовой поддержки российской экономики.
"Санкции должны быть таргетированы именно на это - другого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому в таком алгоритме и работает санкционная политика", - подчеркнул В.Гройсман.
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