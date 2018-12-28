Путин и Лукашенко сосредоточатся на обсуждении налогового маневра и союзного договора - Песков

Главными темами переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые состоятся в субботу в Москве, станут обсуждение налогового маневра и Договора о Союзном государстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенты продолжат говорить о том, как быть с Договором 1999 года. Президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам", - сказал Д.Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться налоговый маневр, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Да".

Президенты также определят круг тем, которыми займется российско-белорусская рабочая группа по спорным вопросам.

"Было поручение двух президентов создать рабочую группу. С нашей стороны ее возглавил Орешкин. Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже эта группа будет сформирована. Президенты в продолжение разговора, который был начат днями ранее, смогут определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать", - сказал Д.Песков журналистам.

Он подчеркнул, что есть много вопросов, которые нужно обсуждать.

"Главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне. И только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать этой рабочей группе", - сказал Д.Песков.