Путин побеседовал по телефону с коллегами из Финляндии и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу телефонные переговоры с лидерами Финляндии и Киргизии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле, у него сегодня уже было несколько международных телефонных разговоров", - сказал Д.Песков.

Он уточнил, что В.Путин побеседовал со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.