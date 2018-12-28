Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента

Президент РФ Владимир Путин не планирует принимать членов турецкой делегации, которые приедут в Москву на переговоры по Сирии 29 декабря.
"Нет, президент - нет. Там будут помощники президентов участвовать", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли участвовать в переговорах помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, Д.Песков сказал: "Я сейчас не буду анонсировать, но помощники президентов будут участвовать".
"Там будет Ушаков", - добавил пресс-секретарь президента.
На просьбу прокомментировать призывы курдов к сирийскому правительству занять территории на востоке страны, пресс-секретарь президента сказал: "Давайте не будем предвосхищать. Завтра будет встреча на высоком уровне. Состоится проговор всех этих тем".
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