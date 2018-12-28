В Кремле заявляют, что российско-армянские переговоры о цене на газ оказались в цейтноте

Российско-армянские переговоры по цене на поставляемый в Армению газ находятся в цейтноте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сроки переговоров есть. Мы в цейтноте", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о стадии переговоров по газу между Россией и Арменией.

Он сообщил, что эта тема затрагивалась в четверг в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Было условлено интенсифицировать переговоры по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров, активных разговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", - заявил Д.Песков.