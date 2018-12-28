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ТЭК 28.12.2018 14:01

В Кремле заявляют, что российско-армянские переговоры о цене на газ оказались в цейтноте

Российско-армянские переговоры по цене на поставляемый в Армению газ находятся в цейтноте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сроки переговоров есть. Мы в цейтноте", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о стадии переговоров по газу между Россией и Арменией.

Он сообщил, что эта тема затрагивалась в четверг в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Было условлено интенсифицировать переговоры по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров, активных разговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", - заявил Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМЕНИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]