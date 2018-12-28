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Регион 28.12.2018 14:05

В Турции задержали более 60 граждан Ирака по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 62 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" , передает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя полиции.

52 человека были задержаны в столице Турции Анкаре. Еще десять человек были взяты под стражу в провинции Самсун на севере страны.

Все подозреваемые являются гражданами Ирака.

Агентство напоминает, что ранее около 300 человек погибли в Турции в результате терактов, устроенных ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]