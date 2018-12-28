В Турции задержали более 60 граждан Ирака по подозрению в связях с ИГ

Полиция Турции задержала 62 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" , передает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя полиции.
52 человека были задержаны в столице Турции Анкаре. Еще десять человек были взяты под стражу в провинции Самсун на севере страны.
Все подозреваемые являются гражданами Ирака.
Агентство напоминает, что ранее около 300 человек погибли в Турции в результате терактов, устроенных ИГ.
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