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СНГ 28.12.2018 16:26

Россия и Турция на переговорах 2+2 в Москве будут добиваться синхронизации действий в Сирии - Песков

Предстоящие в субботу в Москве переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Турции направлены на синхронизацию действий по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоятся российско-турецкие контакты. Эти контакты как раз и будут осуществляться с тем, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по дальнейшему развитию ситуации в Сирии", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Турции с президентом РФ Владимиром Путиным, Д.Песков сказал: "Нет".

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал планы обсудить с турецкой стороной ситуацию в Сирии после объявления США о выводе оттуда своих войск. "Мы с нашими турецкими коллегами обсудим эту ситуацию, которая складывается в связи с объявлением американцами о выводе своих вооруженных сил из Сирии в Москве, куда прибудут министр иностранных дел и министр обороны Турции. Мы вам потом расскажем, о чем мы поговорили", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что на предстоящих переговорах "будут министры обороны, министры иностранных дел и представители других ведомств, в частности представители президентов, которые занимаются сирийской проблемой".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]