Россия и Турция на переговорах 2+2 в Москве будут добиваться синхронизации действий в Сирии - Песков

Предстоящие в субботу в Москве переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Турции направлены на синхронизацию действий по ситуации в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Состоятся российско-турецкие контакты. Эти контакты как раз и будут осуществляться с тем, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по дальнейшему развитию ситуации в Сирии", - сказал Д.Песков в пятницу журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Турции с президентом РФ Владимиром Путиным, Д.Песков сказал: "Нет".
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал планы обсудить с турецкой стороной ситуацию в Сирии после объявления США о выводе оттуда своих войск. "Мы с нашими турецкими коллегами обсудим эту ситуацию, которая складывается в связи с объявлением американцами о выводе своих вооруженных сил из Сирии в Москве, куда прибудут министр иностранных дел и министр обороны Турции. Мы вам потом расскажем, о чем мы поговорили", - заявил он на пресс-конференции в Москве.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что на предстоящих переговорах "будут министры обороны, министры иностранных дел и представители других ведомств, в частности представители президентов, которые занимаются сирийской проблемой".
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