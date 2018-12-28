АЖД с 30 декабря запускает скоростной поезд Баку-Гянджа

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустит скоростной поезд Баку-Гянджа, говорится в сообщении общества.
Поезд из Баку отправится в 9.00 по местному времени, прибудет в Гянджу – 13.28. Общее время в пути составит 4 часа 28 минут с остановками на станциях Баладжары, Евлах и Горан. Состав из 4 вагонов включает в общей сложности 367 мест - 9 мест для первого класса, 62- для бизнес-класса и 296 стандартных.
«Запуск скоростного поезда имеет большое значение с точки зрения расширения транспортных связей между городами Баку и Гянджа, и населенными пунктами, находящимися по всему маршруту», - отмечается в сообщении.
Стоимость поезда будет объявлена в день запуска.
Ранее со ссылкой на Дж.Гурбанова сообщалось, что скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составит 100-140 км/ч.
Н.Аббасова
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