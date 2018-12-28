Грузинский патриарх рассчитывает на восстановление братской связи между РПЦ и Константинопольским патриархатом

Патриарх Грузии Илиа Второй глубоко сожалеет о конфликте между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинопольским патриархатом из-за начала процесса предоставления автокефалии Украине.

"Я хочу обратить внимание на то, что происходит на Украине между Константинополем и Москвой. На Украине сложилась крайне напряженная ситуация, нет единства мнений, единодушия. Русская церковь прекратила поминовение Константинопольского патриарха и разорвала евхаристическое общение, так как Константинополь начал процедуру для предоставления автокефалии Украине, чем еще более усугубился существующий кризис. Это доставляет нам большую скорбь", - заявил патриарх накануне на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви, слова которого в пятницу приводит патриархия Грузии.

Илиа Второй отметил, что православная церковь прошла через многие испытания и "благодатью Божией их все преодолевала".

"Я надеюсь, что силой Божией восстановится братская связь между церквами", - подчеркнул грузинский патриарх.

Накануне на заседании Священного Синода Грузинской православной церкви высшие иерархи церкви не смогли принять согласованного решения по вопросу автокефалии Украины. Было принято решение продолжить обсуждение вопроса на следующем заседании.

11 октября синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.