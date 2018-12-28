Назарбаев в вечернем интервью ответит на вопрос о досрочных президентских выборах в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским журналистам в пятницу вечером ответит на вопрос о вероятности досрочных выборов.
"Выборы президента, в декабре? О чем мы говорим?" - сказал Н.Назарбаев в анонсе интервью, который опубликован на странице пресс-службы президента в социальных сетях.
Полное интервью главы Казахстана покажут в эфире казахстанских телеканалов в пятницу в 21:30 по времени Астаны (19:30 ).
Как сообщала накануне пресс-служба главы государства, в ходе встречи с журналистами Н.Назарбаев подвел итоги прошедших в 2018 году важных событий в стране и ответил на вопросы представителей отечественных СМИ.
В частности, президент Казахстана рассказал об основных результатах социально-экономического развития страны, подчеркнув важность продолжения реализации намеченных реформ и программ модернизации.
Глава государства отметил ключевые достижения Казахстана в сфере внешней политики, а также прокомментировал недавние кадровые перестановки и остановился на новых задачах, стоящих перед министерством иностранных дел.
Кроме того, Н.Назарбаеву были заданы вопросы личного характера.
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