Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Дальнее зарубежье 28.12.2018 17:16

Глава британской дипломатии назвал упрощенными взгляды Трампа на международную политику

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в интервью британской телерадиокорпорации BBC, что президент США Дональд Трамп воспринимает мировую политику в упрощенном виде.

"Президент Трамп делает своей специальностью крайне категорические рассуждения о том, что происходит в мире", - сказал министр.

При этом Дж.Хант затронул тему борьбы с группировкой ИГ в Сирии, откуда США, как объявил недавно Д.Трамп, начинают выводить свои войска.

"Мы добились масштабного прогресса в войне против ИГ, но она еще не окончена, и хотя они (террористы - ИФ) потеряли почти всю удерживаемую территорию, у них до сих пор есть некоторая территория, и все еще есть риск", - отметил Дж.Хант.

Отвечая на вопрос о возможном уходе американского контингента из Афганистана, министр высказал решимость всеми силами обеспечивать безопасность Великобритании.

На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Позднее Д.Трамп, выступая на авиабазе Айн аль-Асад во время своего неожиданного визита в Ирак, заявил, что вопрос вывод войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет.

Он также подчеркнул, что США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТРАМП, МИД, КРИТИКА


Похожие новости


Трамп будет достоин Нобелевской премии, если уладит ситуацию вокруг КНДР и иранского атома - глава МИД Великобритании Трамп посетит Великобританию в июле - СМИ Трамп заявил, что планирует два визита в Великобританию в текущем году Трамп пообещал помощь Лондону при появлении какой-либо угрозы для Великобритании Трамп в телефонных разговорах с Мэй часто перебивает ее и не дает высказаться - агентство Посол США в Лондоне ожидает визита Трампа в Великобританию в 2018 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]