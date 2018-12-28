Глава британской дипломатии назвал упрощенными взгляды Трампа на международную политику

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в интервью британской телерадиокорпорации BBC, что президент США Дональд Трамп воспринимает мировую политику в упрощенном виде.

"Президент Трамп делает своей специальностью крайне категорические рассуждения о том, что происходит в мире", - сказал министр.

При этом Дж.Хант затронул тему борьбы с группировкой ИГ в Сирии, откуда США, как объявил недавно Д.Трамп, начинают выводить свои войска.

"Мы добились масштабного прогресса в войне против ИГ, но она еще не окончена, и хотя они (террористы - ИФ) потеряли почти всю удерживаемую территорию, у них до сих пор есть некоторая территория, и все еще есть риск", - отметил Дж.Хант.

Отвечая на вопрос о возможном уходе американского контингента из Афганистана, министр высказал решимость всеми силами обеспечивать безопасность Великобритании.

На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Позднее Д.Трамп, выступая на авиабазе Айн аль-Асад во время своего неожиданного визита в Ирак, заявил, что вопрос вывод войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет.

Он также подчеркнул, что США не собираются выполнять роль мирового жандарма и нести ответственность за урегулирование всех конфликтов на планете.