Парламент Британии сможет одобрить сделку по Brexit, если план по ирландской границе будет временным - глава МИД

Глава МИД Великобритании Джереми Хант высказал уверенность, что британский парламент сможет одобрить соглашение с ЕС по условиям Brexit, если Брюссель согласится гарантировать временный характер "страховочного" плана по ирландской границе.
"Если оно (решение - ИФ) будет временным, парламент сможет с этим смириться. Тогда мы сможем заключить сделку, абсолютно точно", - заявил министр в интервью телерадиокорпорации BBC.
Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
Однако с января 2021 года может вступить в силу "страховочный" план по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту так и не придумают, как избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на "единой таможенной территории", а отказаться от плана можно только по обоюдному согласию Великобритании и ЕС. Применение "страховочного" плана по ирландской границе может привести к необходимости проверок товаров на границе Северной Ирландии и остальной территории Великобритании, отмечают СМИ. Против такой перспективы ранее выступали многие британские политики.
Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года, а решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
Архангельская область рассчитывает в 2019г подписать с Азербайджаном соглашение об экономическом сотрудничестве
Таджикистан может воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана – Мустафаев
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»