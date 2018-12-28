Таджикистан может воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана – Мустафаев

Баку предложил Душанбе активнее воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана, сообщает министерство экономики.
Министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи в Душанбе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Нейматуллой Хикметуллазаде предложил воспользоваться транспортно-транзитным потенциалом Азербайджана, отмечается в сообщении ведомства.
Ш.Мустафаев отметил, что азербайджано-таджикские отношения развиваются по многим направлениям и одним из важных является сотрудничество в сфере транспорта и транзита. «Азербайджан имеет выгодное геостратегическое положение, в частности находится на пересечении транзитных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Таджикистан в большем объеме мог бы воспользоваться этими возможностями», - сказал министр.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы поставок в Таджикистан электрического оборудования, участие азербайджанских компаний в тендерах, организация поездок на промышленные предприятия с целью ознакомления с продукцией, производимой в Азербайджане, проведение презентаций в Таджикистане.
Также были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытов в сферах АПК, в частности хлопководства, шелководства, а также сотрудничество в туристической сфере.
Ш.Мустафаев также встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзаде.
Министр экономики сообщил, что между Азербайджаном и Таджикистаном подписано около 60 документов, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между странами увеличился в 3,1 раза.
По его словам, имеется большой потенциал развития экономического сотрудничества в сферах АПК, торговли, инвестиций, ИКТ и др.
Б.Рустамбеков
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Путин и постоянные члены СБ РФ дали позитивную оценку расширению контроля сирийской армией над территорией страны
В Манбидже опровергли информацию о вводе в город сирийских войск - СМИ
Парламент Британии сможет одобрить сделку по Brexit, если план по ирландской границе будет временным - глава МИД
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»