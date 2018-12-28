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Транспорт и связь 28.12.2018 15:18

Таджикистан может воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана – Мустафаев

Баку предложил Душанбе активнее воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана, сообщает министерство экономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев в ходе встречи в Душанбе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Нейматуллой Хикметуллазаде предложил воспользоваться транспортно-транзитным потенциалом Азербайджана, отмечается в сообщении ведомства.

Ш.Мустафаев отметил, что азербайджано-таджикские отношения развиваются по многим направлениям и одним из важных является сотрудничество в сфере транспорта и транзита. «Азербайджан имеет выгодное геостратегическое положение, в частности находится на пересечении транзитных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Таджикистан в большем объеме мог бы воспользоваться этими возможностями», - сказал министр.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы поставок в Таджикистан электрического оборудования, участие азербайджанских компаний в тендерах, организация поездок на промышленные предприятия с целью ознакомления с продукцией, производимой в Азербайджане, проведение презентаций в Таджикистане.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытов в сферах АПК, в частности хлопководства, шелководства, а также сотрудничество в туристической сфере.

Ш.Мустафаев также встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзаде.

Министр экономики сообщил, что между Азербайджаном и Таджикистаном подписано около 60 документов, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между странами увеличился в 3,1 раза.

По его словам, имеется большой потенциал развития экономического сотрудничества в сферах АПК, торговли, инвестиций, ИКТ и др.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТРАНЗИТ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]