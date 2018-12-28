Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после турецко-российских переговоров в Москве 29 декабря хотел бы отправиться в Москву или Сочи для переговоров с президентом Владимиром Путиным по вопросу сирийского урегулирования.
"После визита турецкой делегации в субботу я могу также провести переговоры с Путиным - в Москве или Сочи - по Сирии", - приводит в пятницу слова президента издание "Сабах".
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящие в субботу в Москве переговоры министров обороны и министров иностранных дел России и Турции направлены на синхронизацию действий по ситуации в Сирии.
Д.Песков отметил, что встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана возможна в первой половине будущего года, ее необходимость определят переговоры на министерском уровне.
"Встреча возможна в следующем году. В первой половине", - сказал Д.Песков.
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
Архангельская область рассчитывает в 2019г подписать с Азербайджаном соглашение об экономическом сотрудничестве
Таджикистан может воспользоваться транзитно-транспортными возможностями Азербайджана – Мустафаев
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»