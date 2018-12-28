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СНГ 28.12.2018 18:02

Путин и постоянные члены СБ РФ дали позитивную оценку расширению контроля сирийской армией над территорией страны

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ позитивно оценили восстановление вооруженными силами Сирии контроля над территорией страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал об оперативном совещании президента и членов СБ РФ, на котором обсуждалась ситуация в Сирии, другие международные темы, а также некоторыое внутрироссийские вопросы.

"На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем вооруженных сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования", - подчеркнул Д.Песков.

По словам пресс-секретаря, В.Путин также поздравил постоянных членов Совета безопасности с наступающим новым годом.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатели обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и Службы внешней разведки Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]