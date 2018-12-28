Мирзиеев поручил подготовить реформу правительства Узбекистана в трехмесячный срок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании к Олий Мажлису (парламенту) страны в пятницу поручил в течение трех месяцев разработать программу комплексных мер по оптимизации структуры правительства и повышению эффективности его работы.

Президент также предложил ввести в практику утверждение министров парламентом Узбекистана.

Говоря о необходимости административной реформы, глава государства заявил, что в Узбекистане должно быть "компактное" правительство.

По его словам, в настоящее время в правительство входят 163 ведомства и организации, у премьер-министра восемь заместителей по разным сферам.

"Но отвечает ли современным требованиям такой порядок? К сожалению, нельзя ответить положительно", - отметил Ш.Мирзиеев, подчеркнув, что сам почти 14 лет работал премьер-министром и детально знает систему изнутри.

"Министры и руководители компаний привыкли обращаться в Кабмин по пустяковым вопросам. В результате правительство превращается в структуру, занимающуюся ежедневными рутинными вопросами. Если ты руководитель, решай сам. Не нужны люди, которые бегают в правительство с каждой бумажкой", - сказал Ш.Мирзиеев.

При этом он отметил, что само время требует от руководителей и депутатов всех уровней, ведущих специалистов организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины, персональной ответственности.

По словам президента, будущие министры должны чувствовать ответственность перед парламентом, доказать, что они достойны этой должности.

"Реформа - это обновление, изменение. Чтобы реформы дали положительный результат, измениться должно все наше общество, прежде всего мы сами, руководители", - сказал Ш.Мирзиеев.

В своем выступлении глава государства остановился на необходимых мерах по усовершенствованию государственного и общественного строительства, реформированию судебно-правовой сферы, либерализации экономики, развитию социальной сферы.

Послание президента Узбекистана в прямом эфире транслировалось по национальному телевидению. В мероприятии, организованном в формате видеоконференции, приняли участие сенаторы, депутаты, руководители исполнительных органов власти всех уровней, представители общественных организаций. Ш.Мирзиеев ввел в практику обращение с посланием к парламенту страны в 2017 году.