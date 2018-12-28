Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

СНГ 28.12.2018 18:17

Мирзиеев поручил подготовить реформу правительства Узбекистана в трехмесячный срок

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании к Олий Мажлису (парламенту) страны в пятницу поручил в течение трех месяцев разработать программу комплексных мер по оптимизации структуры правительства и повышению эффективности его работы.

Президент также предложил ввести в практику утверждение министров парламентом Узбекистана.

Говоря о необходимости административной реформы, глава государства заявил, что в Узбекистане должно быть "компактное" правительство.

По его словам, в настоящее время в правительство входят 163 ведомства и организации, у премьер-министра восемь заместителей по разным сферам.

"Но отвечает ли современным требованиям такой порядок? К сожалению, нельзя ответить положительно", - отметил Ш.Мирзиеев, подчеркнув, что сам почти 14 лет работал премьер-министром и детально знает систему изнутри.

"Министры и руководители компаний привыкли обращаться в Кабмин по пустяковым вопросам. В результате правительство превращается в структуру, занимающуюся ежедневными рутинными вопросами. Если ты руководитель, решай сам. Не нужны люди, которые бегают в правительство с каждой бумажкой", - сказал Ш.Мирзиеев.

При этом он отметил, что само время требует от руководителей и депутатов всех уровней, ведущих специалистов организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины, персональной ответственности.

По словам президента, будущие министры должны чувствовать ответственность перед парламентом, доказать, что они достойны этой должности.

"Реформа - это обновление, изменение. Чтобы реформы дали положительный результат, измениться должно все наше общество, прежде всего мы сами, руководители", - сказал Ш.Мирзиеев.

В своем выступлении глава государства остановился на необходимых мерах по усовершенствованию государственного и общественного строительства, реформированию судебно-правовой сферы, либерализации экономики, развитию социальной сферы.

Послание президента Узбекистана в прямом эфире транслировалось по национальному телевидению. В мероприятии, организованном в формате видеоконференции, приняли участие сенаторы, депутаты, руководители исполнительных органов власти всех уровней, представители общественных организаций. Ш.Мирзиеев ввел в практику обращение с посланием к парламенту страны в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕФОРМА


Похожие новости


Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев Президент Узбекистана поручил к 2030 году создать в стране электростанции для выработки дополнительно 12,5 тыс. МВт Лукашенко предложил Мирзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле Лукашенко 12-14 сентября посетит Узбекистан Президент Египта посетит Узбекистан 4-5 сентября Президент Таджикистана 17-18 августа посетит Узбекистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]