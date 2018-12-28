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Бизнес и законодательство 28.12.2018 16:31

Архангельская область рассчитывает в 2019г подписать с Азербайджаном соглашение об экономическом сотрудничестве

Правительство Архангельской области завершает работу по подготовке проекта соглашения с правительством Азербайджана «О торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».

«В правительстве области завершается работа по подготовке проекта соглашения между правительством Архангельской области и правительством Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», - сообщает в пятницу пресс-центр правительства области.

По словам зампреда правительства области Виктора Иконникова, укрепление взаимодействия с Азербайджаном относится к числу приоритетных направлений работы в сфере укрепления международных и межрегиональных связей.

«Есть все основания полагать, что соглашение может быть подписано в 2019 году», - сказал В.Иконников.

Взаимодействие между Архангельской областью и Азербайджаном развивается по линии дипломатических контактов, двусторонних визитов официальных и деловых кругов, торгово-экономическогои гуманитарного сотрудничества.

В частности, ежегодно представители Азербайджана становятся участниками торгово-промышленной Маргаритинской ярмарки, в свою очередь делегация Архангельской области ежегодно принимает участие в российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

А.Мамедов

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Тэги: АРХАНГЕЛЬСК, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]