ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Бинагадинском районе Баку.

Средства будут направлены, в том числе, на реконструкцию парка имени Айны Султановой.

Средства выделены Исполнительной власти Бинагадинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде