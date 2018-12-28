ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Бинагадинском районе Баку.
Средства будут направлены, в том числе, на реконструкцию парка имени Айны Султановой.
Средства выделены Исполнительной власти Бинагадинского района из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»