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Оборона 28.12.2018 17:35

Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам

Министерство оборонной промышленности Азербайджана успешно провело испытания боеприпасов собственного производства, предназначенных для 125-миллиметровых танковых пушек, сообщает пресс-служба ведомства.

"Получены положительные результаты испытательных стрельб из находящихся на вооружении ВС Азербайджана танков T-90С, проведенных с целью проверки баллистических особенностей предназначенных для 125-миллиметровых танковых пушек боеприпасов", - говорится в сообщении.

Испытания проводились с участием экспертом Миноборонпрома, боевой техники и личного состава Минобороны страны.

Указанный тип боеприпасов, предусмотренных для поражения живой силы, артиллерии, минометов, позиций ракетных установок и различных видов огневого оружия врага, используется на находящихся в арсенале азербайджанской армии танках Т-72 и Т-90С.

Пресс-служба Миноборонпрома сообщает, что проведенные стрельбы подтвердили высокие баллистические характеристики испытуемых боеприпасов.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНПРОМ, ТАНКИ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]