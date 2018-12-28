Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам

Министерство оборонной промышленности Азербайджана успешно провело испытания боеприпасов собственного производства, предназначенных для 125-миллиметровых танковых пушек, сообщает пресс-служба ведомства.
"Получены положительные результаты испытательных стрельб из находящихся на вооружении ВС Азербайджана танков T-90С, проведенных с целью проверки баллистических особенностей предназначенных для 125-миллиметровых танковых пушек боеприпасов", - говорится в сообщении.
Испытания проводились с участием экспертом Миноборонпрома, боевой техники и личного состава Минобороны страны.
Указанный тип боеприпасов, предусмотренных для поражения живой силы, артиллерии, минометов, позиций ракетных установок и различных видов огневого оружия врага, используется на находящихся в арсенале азербайджанской армии танках Т-72 и Т-90С.
Пресс-служба Миноборонпрома сообщает, что проведенные стрельбы подтвердили высокие баллистические характеристики испытуемых боеприпасов.
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