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Дальнее зарубежье 28.12.2018 19:04

В ЕС вступили в силу новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему

Европейская комиссия объявила в пятницу о вступлении в силу предложенных ею в декабре 2016 года новых правил, призванных усилить Шенгенскую информационную систему (SIS) в рамках строительства союза безопасности ЕС.

"Сегодня мы заполняем очень значительный пробел по части безопасности ЕС. Государства-члены будут обязаны вводить предупреждения о признаках причастности к терроризму в усиленную Шенгенскую информационную систему", - заявил по этому случаю член Еврокомиссии по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

Он пояснил, что отныне любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением взаимодействующих информационных систем ЕС - SIS, а также других информационных систем по безопасности, границам и миграции.

Член Еврокомиссии, отвечающий за союз безопасности, Джулиан Кинг в свою очередь подчеркнул, что "SIS является главным инструментом безопасности ЕС: благодаря этой системе национальные власти (государств-членов ЕС - ИФ) могут обнаруживать и задерживать преступников и террористов, где бы они ни находились в Европе".

По его словам, "новое требование по созданию (антитеррористических - ИФ) предупреждений в системе SIS поможет сделать Европу более безопасной, особенно когда речь идет о борьбе с терроризмом".

SIS - это наиболее используемая в ЕС система обмена информацией в области безопасности и управления границами. Улучшенная база, к которой национальные власти стран ЕС в 2017 году прибегали более 5 млрд раз, помогает пограничникам лучше определять тех, кто пересекает границы ЕС, облегчает полиции задержание опасных преступников и террористов и усиливает превентивную работу в том, что касается пропавших детей, а также лиц, нуждающихся в защите в соответствии с новыми правилами о защите данных, объясняют в Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ШЕНГЕН, ИНФОРМАЦИЯ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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