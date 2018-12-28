В Грузии ужесточили наказание за семейное насилие

В Грузии с 28 декабря вступили в силу изменения, внесенные парламентом в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений, в соответствие с которыми ужесточается наказание за насилие в семье и семейные преступления.

"Вместо лишения свободы сроком до одного года, насилие в семье (теперь) предусматривает лишение свободы сроком до двух лет", - сообщило в пятницу МВД Грузии, инициировавшее законодательные поправки.

В последние годы в Грузии увеличилось количество официально зарегистрированных случаев семейного насилия, что в МВД объясняют тем, что жертвы насилия чаще стали обращаться в полицию. По данным ведомства, с января по сентябрь 2018 года в стране было зафиксировано около 4 тыс. фактов насилия в семье, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Процент раскрываемости составил 61%.

Вступивший в силу закон предусматривает, что совершение лицом семейного преступления и/или факт насилия в семье будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Ужесточено наказание за семейное или дискриминационное преступление, совершенное в присутствии несовершеннолетнего.

В МВД также сообщили, что, если до сих пор человек, нарушивший условия оградительного и защитного ордеров, привлекался к административной ответственности и лишь при повторном нарушении - к уголовной, то, согласно изменениям, отныне "он будет привлекаться к уголовной ответственности при первом же нарушении условий ордеров".

Кроме того, МВД Грузии предупреждает, что гендерный признак во время совершения убийства, тяжелого повреждения здоровья или доведения до самоубийства, либо попытки самоубийства определен как отягчающее обстоятельство и совершение по гендерному признаку преступлений будет наказываться "более жестко".

По официальным данным Национальной службы статистики Грузии, в 2017 году в стране, население которой составляет 3 млн 718,2 тыс. человек, было зафиксировано 3 тыс. 885 насильников и 4 тыс. 096 жертв насилия, что соответственно на 40,5% и на 38,1% больше, чем годом ранее. Согласно статистике, в 2017 году количество мужчин-насильников выросло в Грузии на 37,3% - до 3 тыс. 492 человека, а число женщин-насильниц увеличилось на 77% - до 393 человека. Что касается жертв насилия, то среди женщин их число выросло за год на 39,2% - до 3 тыс. 599 человек, среди мужчин - на 30,4%, до 497 человек.

В марте этого года грузинские СМИ сообщили со ссылкой на исследование, проведенное в 2017г Женской организацией ООН UN Women, Евросоюзом и Национальной службой статистики Грузии в рамках проекта "Вместе победим насилие над женщинами", что более 30% мужчин и свыше 20% женщин в Грузии считают оправданным избиение жены при определенных условиях.

Согласно исследованию, которое касалось проблемы сексуальных притеснений и домогательств, в Грузии со случаями насилия в семье сталкивается каждая седьмая женщина, каждая пятая говорит, что испытывала сексуальные притеснения, а 9% женщин заявляют, что в детстве стали жертвами сексуального насилия.

При этом 22% опрошенных женщин и 31% мужчин считают, что бить жену в определенных условиях - оправдано. По мнению же 23% женщин и 42% мужчин, жена должна подчиняться мужу даже тогда, когда она с ним не согласна.

А особенно актуальной проблема семейного насилия в Грузии стала после того, как 13 апреля 2018 года в одной из тбилисских квартир обнаружили мертвой с перерезанным горлом 25-летнюю женщину. По версии следствия, ее на глазах у малолетних детей убил отчим, которому полиция лишь за несколько часов до случившегося выписала ограничительный ордер, так как он не давал покоя своей бывшей супруге и угрожал расправой с ее дочерью. Более того, обвиняемый ранее уже сидел в тюрьме за расправу над женой.