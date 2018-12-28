Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2019г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2019 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются в размере 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.

Таким образом, профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 3 млрд 854 млн 911,3 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на 2019 год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2019 году составят 13 млрд 218 млн 752,6 тыс. манатов или 85,6% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 765 млн 170 тыс. манатов, доходы от управления валютными активами ГНФАР – 1 млрд 442 млн 495,1 тыс. манатов.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 19,04 млн манатов, поакровые платежи – 4,692 млн манатов.

В структуре расходов фонда, 11 млрд 364,3 млн манатов или 98% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 200 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 30 млн 938,4 тыс. манатов.

Доходы Госнефтефонда на 2018 год прогнозируются на уровне 15 млрд 310 млн 823,9 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 480 млн 221,8 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова