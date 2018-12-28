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Дальнее зарубежье 28.12.2018 19:15

Трамп заявил, что США не будут больше оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США прекратят оказывать какую-либо помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору из-за их неспособности решить миграционную проблему.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для США, а только забирают наши деньги", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я слышал, что новый караван (мигрантов - ИФ) формируется в Гондурасе, и они не предпринимают никаких действий на этот счет. Мы прекратим всю помощью этим трем странам", - отметил он.

При этом президент США добавил, что эти три страны "в течение многих лет использовали США для получения выгоды".

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников составило около 10 тыс. человек. Среди мигрантов - граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики.

Д.Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать "караваны" нелегальных иммигрантов.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СТРАНЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]