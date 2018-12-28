Власти Нью-Йорка с 1 января введут минимальную зарплату для водителей Uber и Lyft

Новые правила, касающиеся сервисов по заказу такси в Нью-Йорке, вступят в силу 1 января 2019 года, после чего водители таких сервисов впервые в истории США будут получать гарантированную минимальную оплату труда, пишет издание Vox.

Согласно новым правилам, минимальная оплата труда водителей составит $17,22 в час после вычета расходов. Ожидается, что в среднем мера повысит доходы таксистов на 23%, или на $9,6 тыс. в год.

По мнению представителей Uber и Lyft, указанная мера может привести к росту стоимости поездок, а также к увеличению времени ожидания машины, особенно в удаленных от центра районах Нью-Йорка.

Решение, принятое Комиссией водителей такси и лимузинов Нью-Йорка, может стать важным прецедентом. Аналогичное предложение уже обсуждается властями Сиэтла.