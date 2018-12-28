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Дальнее зарубежье 28.12.2018 20:35

Власти Нью-Йорка с 1 января введут минимальную зарплату для водителей Uber и Lyft

Новые правила, касающиеся сервисов по заказу такси в Нью-Йорке, вступят в силу 1 января 2019 года, после чего водители таких сервисов впервые в истории США будут получать гарантированную минимальную оплату труда, пишет издание Vox.

Согласно новым правилам, минимальная оплата труда водителей составит $17,22 в час после вычета расходов. Ожидается, что в среднем мера повысит доходы таксистов на 23%, или на $9,6 тыс. в год.

По мнению представителей Uber и Lyft, указанная мера может привести к росту стоимости поездок, а также к увеличению времени ожидания машины, особенно в удаленных от центра районах Нью-Йорка.

Решение, принятое Комиссией водителей такси и лимузинов Нью-Йорка, может стать важным прецедентом. Аналогичное предложение уже обсуждается властями Сиэтла.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, UBER, ВОДИТЕЛИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]