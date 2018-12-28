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Транспорт и связь 28.12.2018 21:22

Huawei ожидает роста выручки на 21% в 2018 году

Huawei Technologies Co. прогнозирует увеличение выручки в 2018 году на 21%, несмотря на то, что компания оказалась втянута в американо-китайские торговые споры.

Как заявил председатель совета директоров компании Го Пин, в итоге она достигнет $108,5 млрд. При этом Huawei поставит за год 10 тыс. базовых станций 5G и рекордные 200 млн смартфонов, сообщает Dow Jones.

Huawei является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и вторым по величине поставщиком смартфонов.

Компания подписала 26 контрактов в сфере 5G с ведущими глобальными поставщиками. "Рынки 5G, которые предпочитают не работать с Huawei, будут походить на игру NBA (Национальная баскетбольная ассоциация США) без звездных игроков: игра будет продолжаться, но с меньшей умелостью, талантом и опытом", - сказал руководитель компании.

США и ряд их союзников, включая Великобританию и Австралию, приостановили использование технологий и оборудования компании в связи с опасениями, что Huawei (и через нее - власти КНР) получат доступ к важнейшей государственной инфраструктуре. По словам руководства Huawei, компания никогда не получала запросов от госорганов, целью которых был бы ущерб сетям ее клиентов в других странах.

Huawei ранее пообещала увеличить инвестиции в кибербезопасность. Для начала компания направит на эти цели $2 млрд.

Huawei была создана в 1987 году бывшим китайским военным Жэнем Чжэнфэем, биография которого стала одной из причин ограничения деятельности компании в ряде развитых стран, включая США. В настоящее время он и еще три топ-менеджера занимают пост главного исполнительного директора по ротации, сменяя друг друга каждые полгода. Компанию контролируют ее сотрудники, акции Huawei не обращаются на открытом рынке, но она публикует финансовую отчетность, чтобы развеять опасения регуляторов в США, Европе и Австралии.

На российский рынок Huawei вышла в 1997 году, Россия стала первым зарубежным рынком для китайской компании. Сейчас Huawei работает более чем в 140 странах. Huawei поставляет в числе прочего оборудование для строительства сетей сотовой связи различных стандартов всем крупным российским операторам.

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Тэги: КИТАЙ, HUAWEI, ВЫРУЧКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]