Рассмотрение просьбы об освобождении экс-президента Армении Кочаряна под залог отложено судом на 9 января

Суд в Армении в пятницу перенес на 9 января 2019 года рассмотрение ходатайства адвокатов второго президента республики Роберта Кочаряна об изменении ему меры пресечения и освобождении под залог.

"Ходатайство адвокатов не было обсуждено. Следователь решил уйти, сославшись на окончание рабочего времени. Рассмотрение ходатайства перенесено на 9 января", - сообщил в пятницу журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян.

Он заявил, что эта "причина нелепая: оказывается, у нас слишком занятые следственные органы, и вне рабочего времени не участвуют в заседаниях".

Как сообщалось, Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении Р.Кочаряна.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении в Ереване.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

27 декабря в Москве состоялась встреча Н.Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой и.о.премьера сообщил на своей странице в Facebook, что Армения и Россия не достигли какого-либо решения по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год и что "обсуждения продолжатся в рабочем порядке". Но, по его словам, "зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема".

А 28 декабря в канцелярии экс-президента Армении Р.Кочаряна "Интерфаксу" сообщили, что В.Путин направил ему послание с новогодними поздравлениями и пожелал Р.Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.