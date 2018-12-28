Назарбаев заявил об отсутствии оснований для досрочных президентских выборов в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что нет оснований для разговоров о досрочных президентских выборах в стране.

"Выборы президента в декабре 2020 года, два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, вот тогда и поговорим", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном в эфире госканалов в пятницу.