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Регион 28.12.2018 20:10

В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки

В дни празднования Нового года в центре столицы, в том числе на Красной площади, будет действовать особый режим досмотра посетителей, пронос алкоголя и фейерверков запретят, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу.

"Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время массовых гуляний, которые продлятся с 31 декабря по 2 января, будет организовано девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон, оборудованных металлодетекторами.

Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников напомнил, что в Москве с 2000 года действует запрет на продажу и употребление спиртных напитков в ходе массовых мероприятий. Продажа алкоголя возможна только в ресторанах и барах.

"Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади - не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это также запрещено. Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний - потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия", - сказал он.

В.Черников напомнил, что в 2001 году запуск подобного фейерверка в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы - колесницу Славы на Арке главного штаба.

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Тэги: МОСКВА, ЦЕНТР, ПРАЗДНИК, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]