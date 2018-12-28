В Новый год на Красной площади запретят алкоголь и фейерверки

В дни празднования Нового года в центре столицы, в том числе на Красной площади, будет действовать особый режим досмотра посетителей, пронос алкоголя и фейерверков запретят, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу.
"Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк "Зарядье", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время массовых гуляний, которые продлятся с 31 декабря по 2 января, будет организовано девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон, оборудованных металлодетекторами.
Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников напомнил, что в Москве с 2000 года действует запрет на продажу и употребление спиртных напитков в ходе массовых мероприятий. Продажа алкоголя возможна только в ресторанах и барах.
"Большая просьба к горожанам и гостям города, которые хотят встретить 2019 год на Красной площади - не приносите на площадь пиротехническую продукцию. Это также запрещено. Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний - потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия", - сказал он.
В.Черников напомнил, что в 2001 году запуск подобного фейерверка в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади уничтожил один из символов северной столицы - колесницу Славы на Арке главного штаба.
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
Huawei ожидает роста выручки на 21% в 2018 году
Brent на уровне $51,99 за баррель, WTI перешла к росту после публикации данных о запасах в США
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2019г превысит 67 млрд манатов
Налог на безопасность в Турции не будут взимать в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула и Измира - ATOP
Парламент Азербайджана одобрил тарифы по ОМС
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»