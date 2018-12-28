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Регион 28.12.2018 20:55

Назарбаева устраивает деятельность парламента Казахстана, досрочных выборов не будет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не видит оснований для досрочных выборов парламента страны.

"По парламенту никаких нет вопросов, чтобы их досрочно переизбирать", - сказал президент в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

"Они выполняют свою законодательную роль. Вчера только подвели итоги года. То, что мы предлагаем, новые программы, направление, законодательное обеспечение идет очень успешно", - отметил Н.Назарбаев.

По его словам, в стране существует семь партий.

"Семь партий у нас в стране действуют. Сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты (местные представительные органы - ИФ) на местах. Поэтому срок парламента - 2021 год, по-моему, и вот в эти сроки будут избираться", - добавил президент.

Ранее в пятницу Н.Назарбаев заявил об отсутствии оснований для досрочных президентских выборов. Выборы президента Казахстана должны пройти в декабре 2020 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]