Назарбаева устраивает деятельность парламента Казахстана, досрочных выборов не будет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не видит оснований для досрочных выборов парламента страны.

"По парламенту никаких нет вопросов, чтобы их досрочно переизбирать", - сказал президент в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

"Они выполняют свою законодательную роль. Вчера только подвели итоги года. То, что мы предлагаем, новые программы, направление, законодательное обеспечение идет очень успешно", - отметил Н.Назарбаев.

По его словам, в стране существует семь партий.

"Семь партий у нас в стране действуют. Сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты (местные представительные органы - ИФ) на местах. Поэтому срок парламента - 2021 год, по-моему, и вот в эти сроки будут избираться", - добавил президент.

Ранее в пятницу Н.Назарбаев заявил об отсутствии оснований для досрочных президентских выборов. Выборы президента Казахстана должны пройти в декабре 2020 года.