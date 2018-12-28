Brent на уровне $51,99 за баррель, WTI перешла к росту после публикации данных о запасах в США

Brent дешевеет на торгах в пятницу, WTI дорожает после публикации данных Минэнерго США, указавших на самое слабое с 2013 года изменение запасов нефти в стране.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:10 опустилась на $0,17 (0,33%) - до $51,99 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,14 (0,31%) - до $44,75 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.
Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.
На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.
Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.
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