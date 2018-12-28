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Регион 28.12.2018 21:52

Назарбаев предлагает провести саммит США-РФ-КНР-ЕС по проблемам безопасности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым обсудить проблемы международной безопасности на саммите США, РФ, КНР и ЕС, заявил о поддержке этой идеи со стороны России и Китая.

"Я сказал, надо этим четверым собраться (США, РФ, Китай, ЕС - ИФ-К), я могу предложить площадку Астаны, если это вам будет угодно, чтобы встретились и обсудили. Этот вопрос на повестке дня лежит, мы постепенно работаем над этим. Я знаю, что Россия не против, Китай не против, с западными странами работаем", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

Президент Казахстана считает, что "не обязательно в Астане опять же, в любой точке такая встреча должна состояться и обсудить надо". "Любая, даже большая война заканчивается переговорами", - добавил Н.Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]