Назарбаев предлагает провести саммит США-РФ-КНР-ЕС по проблемам безопасности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым обсудить проблемы международной безопасности на саммите США, РФ, КНР и ЕС, заявил о поддержке этой идеи со стороны России и Китая.

"Я сказал, надо этим четверым собраться (США, РФ, Китай, ЕС - ИФ-К), я могу предложить площадку Астаны, если это вам будет угодно, чтобы встретились и обсудили. Этот вопрос на повестке дня лежит, мы постепенно работаем над этим. Я знаю, что Россия не против, Китай не против, с западными странами работаем", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

Президент Казахстана считает, что "не обязательно в Астане опять же, в любой точке такая встреча должна состояться и обсудить надо". "Любая, даже большая война заканчивается переговорами", - добавил Н.Назарбаев.