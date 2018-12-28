Сто крупнейших компаний мира по капитализации подешевели за год на 10%

Первая сотня самых дорогих компаний мира подешевела в 2018 году на 10%, до $18 трлн, пишет swissinfo со ссылкой на данные исследования EY.
В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили восемь компаний США и две из Китая. Большую долю в рэнкинге занимают технологические и интернет-концерны.
На первом месте оказалась Microsoft ($776,7 млрд), ранее в этом году потеснившая и Apple ($741 млрд), и Alphabet, материнский холдинг Google ($729 млрд), и интернет-ритейлера Amazon ($714,7 млрд). Apple первой среди современных американских компаний достигла капитализации свыше $1 трлн, но не смогла удержать первенство из-за опасений, что ее показатели ухудшатся в ближайшие годы.
Китайские Tencent и Alibaba, также зарабатывающие деньги в интернете, оказались на шестом и девятом местах соответственно. По данным исследования, в топ-100 попали всего шесть классических промышленных концернов.
"Повышается доминирующая роль технологических компаний", - отметил представитель EY Даг-Штефан Риттмейстер, которого цитирует TellerReport.
Крупнейшей компанией Европы и 15-й по величине в мире стал швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle ($252 млрд), отодвинувший предыдущего лидера - нефтегазовую Royal Dutch Shell.
Как передает Deutsche Welle, только два немецких концерна попали в сотню самых дорогих компаний мира в 2018 году: 61-е место занял концерн SAP, занимающийся производством программного обеспечения ($119 млрд), а на 89-м оказался технологический концерн Siemens ($92,5 млрд). В прошлом году в рэнкинге было шесть компаний из ФРГ.
Однако дизельный скандал и опасения экономического спада в Европе негативно сказались на биржевых показателях Volkswagen, страхового гиганта Allianz и химико-фармацевтических концернов Bayer и BASF, отмечает DW. Еще одной причиной ухудшения показателей у компаний из Германии глава немецкого подразделения EY Хуберт Барт назвал торговые конфликты: "Из-за небольшого внутреннего рынка и высокой зависимости от экспорта они намного сильнее, чем компании из США, страдают от напряженных торговых отношений между странами и штрафных пошлин".
В страновом зачете уверенно лидируют США, на втором месте - вместе взятые Китай и Гонконг, далее следуют Великобритания и Швейцария.
Миноборонпром провел испытания боеприпасов к 125-миллиметровым танковым пушкам
Глава оборонного ведомства Азербайджана ознакомился с новым учебно-тренировочным центром по подготовке специалистов БПЛА
Huawei ожидает роста выручки на 21% в 2018 году
Brent на уровне $51,99 за баррель, WTI перешла к росту после публикации данных о запасах в США
Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2019г превысит 67 млрд манатов
Налог на безопасность в Турции не будут взимать в аэропортах Антальи, Аланьи, Стамбула и Измира - ATOP
Парламент Азербайджана одобрил тарифы по ОМС
ИВ Бинагадинского района Баку получит 1,5 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»