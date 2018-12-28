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Дальнее зарубежье 28.12.2018 21:08

Сто крупнейших компаний мира по капитализации подешевели за год на 10%

Первая сотня самых дорогих компаний мира подешевела в 2018 году на 10%, до $18 трлн, пишет swissinfo со ссылкой на данные исследования EY.

В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили восемь компаний США и две из Китая. Большую долю в рэнкинге занимают технологические и интернет-концерны.

На первом месте оказалась Microsoft ($776,7 млрд), ранее в этом году потеснившая и Apple ($741 млрд), и Alphabet, материнский холдинг Google ($729 млрд), и интернет-ритейлера Amazon ($714,7 млрд). Apple первой среди современных американских компаний достигла капитализации свыше $1 трлн, но не смогла удержать первенство из-за опасений, что ее показатели ухудшатся в ближайшие годы.

Китайские Tencent и Alibaba, также зарабатывающие деньги в интернете, оказались на шестом и девятом местах соответственно. По данным исследования, в топ-100 попали всего шесть классических промышленных концернов.

"Повышается доминирующая роль технологических компаний", - отметил представитель EY Даг-Штефан Риттмейстер, которого цитирует TellerReport.

Крупнейшей компанией Европы и 15-й по величине в мире стал швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle ($252 млрд), отодвинувший предыдущего лидера - нефтегазовую Royal Dutch Shell.

Как передает Deutsche Welle, только два немецких концерна попали в сотню самых дорогих компаний мира в 2018 году: 61-е место занял концерн SAP, занимающийся производством программного обеспечения ($119 млрд), а на 89-м оказался технологический концерн Siemens ($92,5 млрд). В прошлом году в рэнкинге было шесть компаний из ФРГ.

Однако дизельный скандал и опасения экономического спада в Европе негативно сказались на биржевых показателях Volkswagen, страхового гиганта Allianz и химико-фармацевтических концернов Bayer и BASF, отмечает DW. Еще одной причиной ухудшения показателей у компаний из Германии глава немецкого подразделения EY Хуберт Барт назвал торговые конфликты: "Из-за небольшого внутреннего рынка и высокой зависимости от экспорта они намного сильнее, чем компании из США, страдают от напряженных торговых отношений между странами и штрафных пошлин".

В страновом зачете уверенно лидируют США, на втором месте - вместе взятые Китай и Гонконг, далее следуют Великобритания и Швейцария.

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Тэги: КОМПАНИИ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, РЭНКИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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