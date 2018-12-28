Испанское правительство намерено принять срочные меры на случай, если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию - без соглашения с ЕС, приводят в пятницу европейские СМИ заявление премьера Испании Педро Санчеса.
По его словам, эти меры будут, главным образом, нацелены на "защиту прав британских подданных" в Испании при условии, что "к испанцам относятся так же в Великобритании".
"Я хочу сказать испанцам, которые живут в Великобритании, а также британцам, которые живут в Испании: их права будут сохранены, каким бы ни был сценарий (выхода Великобритании из ЕС - ИФ)", - отметил П.Санчес.
Он добавил, что процесс определения мер, которые Испания введет на случай "жесткого" Brexit, активно обсуждался с Брюсселем и с другими странами-членами ЕС.
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.
Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
Однако с января 2021 года может вступить в силу "страховочный" план по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту так и не придумают, как избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на "единой таможенной территории", а отказаться от плана можно только по обоюдному согласию Великобритании и ЕС. Применение "страховочного" плана по ирландской границе может привести к необходимости проверок товаров на границе Северной Ирландии и остальной территории Великобритании, отмечают СМИ. Против такой перспективы ранее выступали многие британские политики.
Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года, а решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.
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