Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

В Каире в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел на воздух туристический автобус, минимум два человека погибли, сообщает в пятницу Associated Press.

Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы.

По некоторым данным, автобус перевозил туристов из стран Восточной Азии.