В Париже в канун Нового года усилят меры безопасности

Парижская полиция существенно усилит меры безопасности в столице Франции в преддверии Нового года, сообщают в пятницу местные СМИ.
Дополнительные меры безопасности будут введены вечером 31 декабря. В частности, речь идет о размещении дополнительных сотрудников полиции вдоль одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полей, а также усилении контроля над безопасностью в общественном транспорте.
"В условиях террористической угрозы сотрудники сил безопасности будут размещены по периметру Елисейских полей и площади Шарля де Голля", - отметили в руководстве столичной полиции.
Отмечается, что такие меры, помимо прочего, продиктованы запланированными на новогоднюю ночь акциями протеста "желтых жилетов".
Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже. Ожидается, что демонстрации пройдут на одной из центральных улиц французской столицы - Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 мск) и продолжатся всю ночь.
Несмотря на планы "желтых жилетов", парижская мэрия решила не отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия, которые также должны пройти, в частности, на Елисейских полях.
В столичной мэрии отметили, что вечером 31 декабря состоится праздничный спектакль под названием "Звук и свет", после которого будет запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий - "Братство".
На выходных запланированы акции протеста и в других французских городах, в частности, в Марселе и Бордо.
В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.
Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро.
После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее.
Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.
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